Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bagger entwendet

Apolda (ots)

Im Zeitraum 09.07.2021, 14:00 Uhr bis 12.07.2021, 08:00 Uhr wurde von einer Baustelle in Apolda, Flurstedter Marktweg ein Kettenbagger "Wacker Neuson ET 24" im Wert von 27.000 Euro entwendet. Unbekannte Täter hatten das Baufahrzeug der Spurenlage zufolge offenbar geöffnet, auf einen Hänger verladen und sind in Richtung Wersdorf davon gefahren. Hier endete die Übertragung des eingebauten GPS.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell