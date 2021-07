Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Einen gehörigen Schrecken bekam gestern Nachmittag eine Familie in der Weimarer Innenstadt: Die Tochter setzte ihren 2-jährigen Bruder in das Familienauto. Um die Hände frei zu haben, legte sie den Fahrzeugschlüssel schon im Fahrzeug ab. Nachdem der Junge im Auto saß und das Mädchen die Tür geschlossen hatte, verriegelten diese sich automatisch. Das Kind war nicht in der Lage die Türen von innen zu öffnen, so dass Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen wurden. Kameraden der Feuerwehr mussten eine kleine Scheibe zerstören, um ins Innere zu gelangen. Letztlich konnte mit Hilfe eines Gliedermaßstabes, etwas Geduld und einem ruhigen Händchen der Fahrzeugschlüssel aus dem Fond geangelt werden. Der Junge konnte unversehrt an seine Mutter übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell