Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad beschädigt

Weimar (ots)

Bereits seit längerem steht das Motorrad eines 29-Jährigen in der Döllstedtstraße abgeparkt unter einer Abdeckplane. Wie sich erst am gestrigen Tag herausstellte, ist am letzten Juni-Wochenende ein silbergrauer Pkw beim Parken gegen das Motorrad gestoßen, so dass dieses umfiel. Der Unfallverursacher richtete es wieder auf und verließ im Anschluss den Ort des Geschehens. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

