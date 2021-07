Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut gefunden

Weimar (ots)

Eigentlich suchten Polizisten am heutigen Morgen die Wohnung eines 22-Jährigen in der Weimarer Altstadt auf, weil in dieser ein Mann laut herum schrie. In der Wohnung stießen die Beamten auf einen 33-jährigen Erfurter. Laut war es nicht mehr, aber in der Wohnung befand sich ein Fahrrad, welches im März diesen Jahres in Weimar entwendet wurde. Zudem zierte die Wohnung eine Warnbake, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch gestohlen wurde. Beide Sachen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

