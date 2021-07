Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entwendeter Roller wieder aufgetaucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 75-Jähriger entdeckte Sonntagmorgen im Gebüsch der Naumburger Straße in Hermsdorf einen Motoroller. Das Gefährt erweckte aufgrund des lädierten Zustandes und der fehlenden Kennzeichen den Eindruck, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Die Polizei konnte den Roller einer Diebstahlshandlung wenige Tage zuvor zuordnen. Ob sich der Eigentümer jedoch über sein wiedererlangtes Gefährt freuen kann ist fraglich, denn der oder die Täter haben sich an dem Roller zu schaffen gemacht und ihn in schlechtem Zustand im Gebüsch abgestellt.

