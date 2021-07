Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angeeckt

Jena (ots)

Ein 60-Jähriger hat am Sonntagabend eine offenstehende Autotür in der Lutherstraße übersehen. Der Mann fuhr mit seinem VW in Richtung Stadtzentrum, als er gegen die geöffnete Tür des geparkten VWs stieß. Außer den Fahrzeugen kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

