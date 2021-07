Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glashaus im Paradies verschandelt

Jena (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben Unbekannte das Glashaus im Paradies verschandelt. Der oder die Täter haben zahlreiche Graffito an der Glasfassade und den Fensterläden hinterlassen. Um die 15 Schmierereien konnten gezählt werden, wodurch ein Schaden in vierstelliger Höhe verursacht wurde.

