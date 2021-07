Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weggerollt

Apolda (ots)

In der Reuschelstraße in Apolda kam es am 10.07.2021, gegen 12:05 Uhr zu einem Unfall. Die beiden Beteiligten standen an der Ampel, die zunächst "Rot" zeigte. Beim späteren Anfahren rollte der 78jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Opel ca. 1,5 Meter zurück und stieß in der Folge gegen das Fahrzeug der hinter ihm stehenden 39jährigen Geschädigten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von jeweils ca. 1.500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

