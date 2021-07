Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausgenüchtert

Sulzbach (ots)

Am 11.07.2021, gegen 04:20 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Nachbar aus Sulzbach, Moorentaler Straße bei der Polizei in Apolda und teilte mit, dass im Garten nebenan eine männliche Person umher läuft, die dort augenscheinlich nicht hingehört. Die sofort eingesetzten Beamten konnten schließlich vor Ort einen 20jährigen Mann feststellen, der angab auf der Terrasse seinen Rausch ausgeschlafen zu haben und beim Verlassen des Grundstücks gegen eine Tonne getreten zu sein, die dadurch beschädigt wurde. Er war in der Nacht aufgrund seines Rauschzustandes orientierungslos und hatte sich ohne weiter darüber nachzudenken, am Tatort niedergelegt. Ein Atemalkoholtest erbrachte noch immer einen Wert von 1,99 Promille, so dass seine Angaben durchaus glaubhaft erscheinen. Der Täter, der nunmehr mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu rechnen hat, gab an, sich mit dem Eigentümer in Verbindung setzen zu wollen und den Schaden selbstverständlich zu begleichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell