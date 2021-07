Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeworfen

Apolda (ots)

Am 11.07.2021, gegen 12:00 Uhr kam es in Apolda, in der Moskauer Straße zu einer Sachbeschädigung. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau mit Kind einen Stein in Richtung der Scheibe der Hauseingangstür warf und anschließend davon rannte. Es gibt einen ersten Tatverdacht. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell