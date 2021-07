Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachbarn gestellt

Weimar (ots)

Weil er eine Scheibe zu Bruch gehen hörte und möglicherweise Einbrecher in der Nachbarschaft wähnte, verständigte in der Nacht zu Montag ein Mann aus Buchfahrt die Polizei. Die konnte recht zügig Entwarnung geben. Es wurde zwar die Scheibe zu einem Wohnhaus zerschlagen. Dies war aber der Bewohner selbst. Seine Frau und er (67, 69) hatten sich ausgesperrt und sahen um die Uhrzeit keine andere Möglichkeit in ihr Haus zu gelangen. Tatsächliche Einbrecher hätten es aber bei den aufmerksamen Nachbarn auch schwer...

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell