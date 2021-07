Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen gefunden

Weimar (ots)

In der Coudraystraße hielten in der vergangenen Nacht Polizeibeamte einen Radfahrer an. Vermutlich weil sein Licht nicht funktionierte, fuhr er auf dem Gehweg. Beides waren Gründe, weswegen der 20-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Hierbei stellte sich dann heraus, dass der Mann eine geringe Menge Cannabis bei sich hatte. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt - Anzeige erstattet. Abschließend wurde der Mann aus Weimar West darauf hingewiesen, sein Rad besser zu schieben, wenn kein funktionierendes Licht vorhanden ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell