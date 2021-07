Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Hause geführt

Weimar (ots)

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Polizei Weimar am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr: Eine augenscheinlich betrunkene männliche Person lief zwischen Gelmeroda und Legefeld auf der Straße. Zum Glück konnten die Beamten den Mann aufgreifen bevor Schlimmeres passierte. Der 51-Jährige war tatsächlich so stark alkoholisiert, dass er den Fußweg immer wieder verließ. So wurde er kurzer Hand von den Polizisten nach Hause nach Legefeld begleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell