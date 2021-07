Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In luftiger Höhe

Weimar (ots)

Hoch hinaus ging es am frühen Sonntagmorgen für einen 16-Jährigen und seine 15-jährige Begleiterin. Beide wurden von einem Polizeibeamten auf einem Gerüst im Wimaria Stadion festgestellt. Sie saßen auf der Plattform des etwa 25 Meter hohen Baugerüstes, welches auf dem Gelände um einen Flutlichtmasten errichtet wurde. Zuvor kletterte das Paar über einen Zaun, um in das Stadiongelände zu kommen. In Anbetracht der Höhenunterschiede aber wahrscheinlich ein Klacks.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell