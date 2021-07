Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholfahrt auf der B7

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw von Weimar aus über die B7 in Richtung Jena und fiel aufgrund seiner riskant rasanten Fahrweise auf, da er an unübersichtlichen Stellen überholte und dicht auffuhr. Durch Kräfte der Polizei Jena konnte der Fahrer schließlich in Isserstedt einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell