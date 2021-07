Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil entwendet

Jena (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in der Wöllnitzer Straße in Jena ein Wohnmobil der Marke Fiat im Wert von 51.000EUR entwendet. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhaltunter 03641-810.

