Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Lagerhalle in Eisenberg wiederholt eingebrochen

Eisenberg (ots)

Am Freitag wurde bekannt, dass es in einer Lagerhalle in Eisenberg wiederholt zu einem Einbruch kam. Bei dem neuerlichen Einbruch wurden diesmal Teile einer Musikanlage für Fahrzeuge entwendet. In besagte Lagerhalle wurde bereits am vergangenen Wochenende eingebrochen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen die verdächtige Bewegungen im Bereich der Lagerhalle festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell