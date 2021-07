Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Garagen eingebrochen

Hermsdorf (ots)

Am Freitag wurde bekannt, dass es zu Einbrüchen in Garagen in Hermsdorf kam. In Hermsdorf wurden drei Garagen gewaltsam aufgebrochen. Aus einer Garage im Bereich An der Autobahn wurden zwei E-Bikes entwendet. Auf Grund der zwei entwendeten E-Bikes wird auch von zwei Tätern ausgegangen. Im Bereich Am Bahnhof wurde ebenfalls eine Garage gewaltsam geöffnet.Hier wurden ein Motorroller, ein Motorrad und mehrere Motorradspezifische Sachen entwendet. Eine Garage im Bereich der Werner-Seelenbinder-Straße wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet und diverses Kleinwerkzeug entwendet. Die Polizei Saale- Holzland hat hierzu Ermittlungen eingeleitet. Es wird darum gebeten, dass sich eventuelle Zeugen, welche Wahrnehmung in den Bereichen hatten, bei der Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

