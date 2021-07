Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradunfall mit zwei verletzten Personen

Weimar (ots)

Am Morgen des 10.07.2021 kam es in der Schwanseestraße in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 56-jährigen Radfahrerin und einem 23-jährigen Radfahrer. Letzterer fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtzentrum, die 56-Jährige kam ihm stadtauswärts entgegen. Auf Höhe der Coca-Cola-Niederlassung stießen die Beiden zusammen und kamen zu Fall. Hierbei wurden die Beteiligten leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Mit ihm wurde eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

