Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwere Regenfälle am Freitag im SHK

Stadtroda (ots)

Durch die teils erheblichen Wassermassen durch die starken Regenfälle am Freitag kam es im Saale- Holzlandkreis zu teils beträchtlichen Verkehrseinschränkungen. So war die Zufahrt zur Bundesautobahn 4 an der Anschlussstelle Stadtroda zeitweise gesperrt. In Kahla stürzte ein Baum auf eine Stromleitung und zerstörte diese. Die Tankstelle an der Autobahnabfahrt der BAB 9 Bad Klosterlausnitz musste vorübergehend den Betrieb einstellen, da die Anlage überschwemmt war. Zu Schädigungen der Umwelt kam es hier nicht. Im Bereich der Thälerdörfer konnten mehrere Ortschaften zeitweise nicht erreicht werden. Alle Einschränkungen im Straßenverkehr konnten aber noch im Laufe des Tages behoben werden und der Verkehr wieder ungehindert fließen.

