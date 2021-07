Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Handtaschendiebstahl in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befand sich eine 77-jährige Frau in einem Supermarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg. Als diese ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Handtasche, welche sie zuvor an ihrem Einkaufswagen hing. Die Polizeiinspektion Saale- Holzland hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

