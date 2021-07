Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glückliches Ende einer Suche, nach einer 55-jährigen Frau

Großbockedra (ots)

Am Samstagnachmittag verließ eine 55-jährige Frau die elterliche Wohnung in Großbockedra und wurde bis zum Abend nicht mehr durch ihre Angehörigen erreicht. Da die Frau gesundheitliche Probleme hat, konnten die Angehörigen eine Gefahr für sie nicht ausschließen. Nach Angaben der Angehörigen, gehe die Vermisste gerne im Bereich Großbockedra im Wald spazieren. Da die Frau ihr Mobiltelefon dabei hatte, wurde eine Handyortung vorbereitet und ein Suchhund der Polizei angefordert. Gegen 23:15 Uhr konnte die Frau in der Ortslage Großbockedra durch Polizeikräfte angetroffen werden. Diese gab an, sich im Wald verlaufen zu haben. Sie wurde einem Arzt vorgestellt, um etwaige Gefahren auszuschließen und schlussendlich an die Familie übergeben.

