Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreiche Fahndung nach entwendeten PKW

Weimar (ots)

Am frühen Nachmittag des 10.07.2021 kam es zu einem dienststellenübergreifenden Polizeieinsatz, der seinen Ursprung in Kranichfeld hatte. Hier geriet ein 37-jähriger Mann mit seiner Lebensgefährtin in einen Streit. Anschließend entwendete er deren PKW und fuhr davon. Durch die Polizei wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund der örtlichen Ausdehnung, waren fünf verschiedene Thüringer Polizeidienststellen in die Fahndung involviert. Letztendlich konnte der Fahrer in Gera-Leumnitz gestellt werden. Er leistete massiv Widerstand gegen die Maßnahme, wobei er leicht verletzt wurde. Hinzu kommt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand. Er muss sich nun gleich wegen mehreren Strafanzeigen verantworten.

