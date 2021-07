Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolg im Kampf gegen Kinderpornographie

Jena/Apolda/Saale-Holzland (ots)

In den letzten zwei Wochen führten Beamte der Kriminalpolizei Jena mehrere Durchsuchungen gegen insgesamt sechs Beschuldigte in Apolda, Jena und im Saale-Holzland-Kreis durch. Die Beschuldigten stehen in Verdacht, kinderpornografische Schriften besessen, erworben oder verbreitet zu haben. Zahlreiche Datenträger wurden dabei sichergestellt, die nun im Zusammenwirken mit dem TLKA ausgewertet werden. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelnden die Täter unabhängig voneinander. Die Ermittlungen dauern an.

In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass am 01.07.2021 eine Strafrechtsänderung stattfand und sich die Strafen in dem Deliktsbereich empfindlich erhöht haben.

