Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erheblich alkoholisiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ins Fliegen kam ein 42-Jähriger mit seinem Pkw am Donnerstagmittag in Trotz. Auf der Landstraße in Richtung Bad Klosterlausnitz kam der Mann in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts auf einen Grünstreifen. Hier versuchte der 42-Jährige gegenzulenken, wobei er aber übersteuerte und folglich nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei überflog er einen Straßengraben und kam in einer Hecke zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem beschädigten VW befreien. Während der Unfallaufnahme stellte sich allerding heraus, dass der 42- Jährige knapp 2,6 Promille anzubieten hatte. Folglich stellten die eingesetzten Kräfte den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell