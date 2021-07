Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weggerutscht und leicht verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgrund einer Dieselspur stürzte am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer in Eisenberg und verletzte sich hierbei leicht. Der 57-Jährige fuhr mit seiner Maschine auf der Straße am Schützenplatz in Richtung Innenstadt. Kurz hinter dem Kreisverkehr befand sich eine Dieselspur auf der Fahrbahn. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle und kam daraufhin zu Fall.

