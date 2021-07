Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht endet auf dem Boden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 36-Jähriger ergriff am Donnerstagmorgen die Flucht aus einem Krankenhaus in Eisenberg. Eine Zeugin konnte den Mann noch beobachten und nahm die Verfolgung auf. Aufgrund einer dringend notwendigen medizinischen Behandlung wurde die Polizei Saale-Holzland für die Suche involviert. Kurze Zeit später konnte der Mann auch ausfindig gemacht werden. Bei Erblicken der Polizeibeamten griff der 36-Jährige sofort die Beamten an und ging auf sie los. Weiterhin versuchte er, die Einsatzmittel der eingesetzten Kräfte zu entreißen, was allerdings missglückte. Der 36-Jährige musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Anschließend wurde er unter Begleitung zurück ins Krankenhaus gebracht.

