Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tür eingetreten

Jena (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:20 Uhr, haben zwei unbekannte Personen in der Anna-Siemsen-Straße in Jena eine Hauseingangstür beschädigt. Eine Zeugin hörte einen Knall und blickte anschließend aus dem Fenster, wo sie zwei Unbekannte sah, die sich vom Tatort entfernten. Die beiden Täter haben die Tür eingetreten, dadurch sind zwei Glasscheiben gesprungen. Eine Absuche des Nahbereiches nach den Tätern blieb leider erfolglos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell