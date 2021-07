Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spielplatz beschädigt

Jena (ots)

Eine Sachbeschädigung auf einem Spielplatz in der Schrödingerstraße meldete am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Stadt Jena. Im Zeitraum von Dienstag zu Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf den Spielplatz und brannte auf unbekannte Weise die Begrünung und die Fangmatte einer Rutsche an. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell nicht gesagt werden.

