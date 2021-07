Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw übersehen

Jena (ots)

In der Rudolstädter Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 51-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer beabsichtigte einen Spurwechsel vorzunehmen. Hierbei übersah er die Opel-Fahrerin. In der Folge überfuhr die 51-Jährige eine Bordsteinkante und kam auf dem Gehweg zum Stehen, ohne hierbei andere Personen oder Sachen zu gefährden. Durch den Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, da ein Rettungshubschrauber samt Arzt eingeflogen wurde. Dieser konnte aber zeitnah die Unfallstelle wieder verlassen.

