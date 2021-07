Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Zaun gestiegen

Jena (ots)

Unbekannte Täter nahmen in Jena einen unliebsamen Weg in Kauf, um ihre Schmierereien an einer Hausfassade anzubringen. Diesmal betraf es ein Tankstellengebäude in der August-Bebel-Straße. Der oder die Täter überstiegen einen Zaun, um zum Objekt zu gelangen und brachten in einer Größe von 2,40m x 2,50m einen Schriftzug in silberner, schwarzer, gelber und pinker Farbe an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

