Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Das hat sich gelohnt

Apolda (ots)

Während der Streifentätigkeit wurde am 08.07.2021, 16:45 Uhr ein polizeibekannter 37jähriger auf einem Moped fahrend in der Erfurter Straße in Apolda festgestellt. Den Beamten war bekannt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde er angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Neben der fehlenden Fahrerlaubnis konnte dem Täter ferner ein Fahren unter Alkoholeinfluss sowie unter der Einwirkung anderer berauschender Mittel nachgewiesen werden. Bei einer anschließenden körperlichen Durchsuchung ließ sich zudem eine geringe Menge an verschiedenen Betäubungsmitteln auffinden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt.

