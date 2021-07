Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wie sich das gehört

Apolda (ots)

Am 08.07.21, gegen 10:45 Uhr meldete sich der 49jährige Fahrer eines Kleintransporters bei der PI Apolda um einen Unfall anzuzeigen. Er war mit seinem Fahrzeug beim Einparken in der Herderstraße in Apolda gegen einen dort parkenden Pkw VW gestoßen. Da der zugehörige Halter nicht vor Ort war, rief er schließlich ordnungsgemäß die Polizei an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell