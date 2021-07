Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen beschlagnahmt

Apolda (ots)

Zwei Mal konnten im Laufe des 08.07.2021 im Stadtgebiet von Apolda polizeibekannte Personen aufgegriffen und kontrolliert werden, die diverse Betäubungsmittel in geringer Menge mit sich führten. So wurde ein 36jähriger in der Bahnhofstraße festgestellt und ein 30jähriger auf dem Marktplatz. Beide wurden durchsucht und im Anschluss das Cannabis bzw. das Crystal sichergestellt. Anzeige gemäß § 29 Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt.

