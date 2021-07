Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu schnell

Weimar (ots)

Im Rahmen von gestern durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen in Neumark und Buttelstedt wurden 24 Temposünder festgestellt. Drei Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, weil sie bei erlaubten 50 km/h mit über 70 unterwegs waren. Auf eine 52-jährige Frau wird zudem ein Fahrverbot zukommen. Sie war mit ganzen 78 km/h in die Kontrollstelle in Buttelstedt gerauscht.

