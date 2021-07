Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stinkefinger gezeigt

Weimar (ots)

Gleich zweimal zeigten Menschen überdeutlich, was sie von Polizeipräsenz in der Weimarer Innenstadt hielten. In den frühen Freitagmorgenstunden zeigten sowohl eine 19-Jährige als auch ein 24-Jähriger den streifenden Beamten den Mittelfinger. Gegen beide wurde eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell