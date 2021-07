Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Mitleid

Weimar (ots)

Den Moment, den eine Frau beim Einkaufen kurz abgelenkt war, nutzten gestern Vormittag unbekannte Diebe und klauten die Handtasche der 95-Jährigen. Wahrscheinlich an das Gute im Menschen glaubend, hing die Frau ihre Tasche an den Wagen während sie ihre Einkäufe in der Humboldtstraße tätigte. Mit Handtasche und u.a. 100 Euro Bargeld darin flüchteten die Täter aus dem Verbrauchermarkt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell