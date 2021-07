Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Firmeneinbruch und Sachbeschädigung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den Einbruch in seine Firma musste am Mittwochmorgen ein 48-Jähriger aus Pretschwitz feststellen. Unbekannte schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein und gelangten so ins Innere des Objektes. Aus dem Büro wurde Bargeld und aus dem Lager vier Arbeitsmaschinen entwendet. Weiterhin haben der oder die Täter auch noch den Transporter der Firma beschädigt, in dem sie die Beifahrer- und Frontscheibe eingeschlagen haben. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell