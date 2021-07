Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrten unter Promille

Jena (ots)

In der Grietgasse in Jena wurde ein 20-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag von Polizeibeamten kontrolliert. Der junge Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch wahr, sodass ein Test durchgeführt wurde. Dieser brachten einen Wert von 1,49 Promille aus Tableau. Der 20-Jährige musste die Polizeibeamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten und darf nun mit einer Anzeige rechnen. Getoppt hat den Wert nur ein 20-Jähriger Radfahrer, der im Löbdergraben kontrolliert wurde. Er pustete einen Wert von knapp über 2 Promille. Auch der Radfahrer musste das Prozedere der Blutentnahme über sich ergehen lassen.

