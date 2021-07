Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kita ausgeraubt

Jena (ots)

Einen Einbruch in den Kindergarten im Hahnengrundweg meldete am Mittwoch ein Mitarbeiter der Polizei. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchwühlten das komplette Gebäude. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der oder die Täter steckten sich noch 100 Euro aus der Handkasse der Kindereinrichtung ein, bevor sie das Gebäude unerkannt wieder verlassen haben.

