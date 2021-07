Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlerin übersehen

Jena (ots)

Eine 59-Jährige wurde am Mittwochmorgen von einem Fahrzeug in Jena erfasst und leicht verletzt. Die Radfahrerin kam aus Richtung Fischergasse und beabsichtigte, den Rad-und Fußweg in Richtung Stadtroder Straße zu befahren. Eine 65-Jährige übersah beim Abbiegen in die Knebelstraße allerdings die herannahende Radfahrerin und kollidierte mit ihr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell