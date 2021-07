Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tätlicher Angriff

Weimar (ots)

In der Weimarer Wielandstraße wurden gestern Abend zwei junge Männer (22, 23) durch zwei weitere beleidigt. Nachdem sie nicht darauf reagierten, wurde der 23-Jährige von einem der beiden in den Nacken geschlagen. Im Anschluss entfernten sich die beiden Männer, die offensichtlich als Touristen in der Stadt waren. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer gestellt werden. In der Folge wurde bei dem 30-jährigen Schläger auch noch Marihuana aufgefunden werden. Mehrere Anzeigen erwarten den Mann aus Niedersachsen nun.

