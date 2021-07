Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geflüchtet

Niederroßla (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am 07.07.2021, gegen 10:00 Uhr in Niederroßla, An der Apoldaer Straße. Nach Zeugenaussagen befuhr die Unfallverursacherin mit einem Pkw VW die Straße An der Apoldaer Straße, aus Richtung Apolda kommend in Richtung Buttstädt. Auf Höhe der Unfallstelle kam die Fahrzeugführerin jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und kollidierte hier mit dem Masten einer Ampelanlage. Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne Angaben zu ihrer Person zu hinterlassen oder anderweitig den Unfall zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell