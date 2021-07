Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 07.07.2021, gegen 08:50 Uhr kam es in Apolda, Gerbachei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Seat und einem Pkw Ssangyong. Der 40jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Seat befuhr die Straße Gerbachei in Richtung Heidenberg. Zeitgleich befuhr ein 61jähriger vorfahrtsberechtigt den Heidenberg. Der 40jährige missachtete das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren", so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

