Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Helm weg

Zottelstedt (ots)

Am 07.07.2021, zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Zottelstedt, Zur kleinen Aue zu einem Einbruch in einem dortigen Garagenkomplex. Der oder die Täter zogen im Tatzeitraum offenbar ruckartig an einem Garagentor, so dass dieses beschädigt wurde. Aus der Garage wurde ein Motorradhelm entwendet. Hinweise auf Tat oder Täterschaft wurden nicht bekannt. Der entwendete Helm hatte einen Wert von ca. 300 Euro.

