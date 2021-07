Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass unbekannte Personen versuchten, in ein Objekt in der Eisenberger Straße in Kahla einzubrechen. Der Hausmeister stellte in den Morgenstunden fest, dass die Eingangstür eines Geschäftes schwergängig war und Hebelspuren festzustellen sind. Der oder die Täter gelangten allerdings nicht ins Objekt, sodass kein Beuteschaden, sondern lediglich Sachschaden an der Tür entstand.

