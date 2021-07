Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bestattung beschmiert

Jena (ots)

An einem Jenaer Bestattungshaus in der Karl-Liebknecht-Straße haben Unbekannte die Schaufenster beschmiert. Der oder die Täter brachten mit einem Edding Schriftzüge in einer Größe von 70 x 20 cm auf Fenster und Fensterrahmen auf. Anschließend entfernten sich die Unbekannten.

