Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Auto gefallen

Jena (ots)

Ein 6-jähriges Mädchen stürzte am Dienstagmorgen in der Robert-Blum-Straße in Jena. Beim Absteigen von ihrem Rädchen kam das Mädchen zu Fall und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Die 6-Jährige verletzte sich bei dem Sturz glücklicherweise nicht schwer. Lediglich eine kleine Schramme am Knie wird sie an den Unfall erinnern. An dem VW entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell