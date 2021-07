Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

Auf das Gelände einer Firma in Isseroda brachen am gestrigen Abend unbekannte Täter ein. Der oder die Täter beschädigten das Zufahrtstor so sehr, dass sich dieses öffnen ließ. Ob die Täter durch den kontrollierenden Wachschutz vertrieben wurden, ist derzeit nicht bekannt. Bei der Nachschau auf dem Betriebsgelände konnten aber weder weitere Schäden noch die Einbrecher festgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell