Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Weimar (ots)

In mindestens zwei Kellerabteile der Mehrfamilienhäuser in Weimar Nord brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag ein. Aus einem der Keller nahmen der oder die Täter neben einem Fahrrad, diverser Fahrradteile auch noch drei ferngesteuerte Autos mit. In Summe wurde der Wert der Beute auf 2.000 Euro geschätzt.

